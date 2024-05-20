Эта информация еще требует официального подтверждения.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук отмечает, что существует вероятность, что российские оккупанты потеряли свой последний носитель крылатых ракет в Крыму.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что потерял российский черноморский флот в порту Севастополя - что там было поражено.

"Был поражен, пожалуй, весь личный состав. Они очень поражены теперь... Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет", - отметил Плетенчук. Видео дня

Он подчеркнул, что эта информация еще не подтверждена, поэтому необходимо дождаться официальных данных.

Украина потопила в Крыму еще один корабль - что известно

Ранее российский Telegram-канал "Досье шпиона" написал, что во время атаки на оккупированный Россией Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон".

По данным Телеграм-канала, в ночь на 19 мая корабль проекта 22800 "Каракурт" находился в порту. Украинская армия ударила по нему двумя баллистическими ракетами ATACMS.

В результате удара погибли шесть военнослужащих российского Черноморского флота, еще 11 человек пострадали. Сам корабль затонул.

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