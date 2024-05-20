Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук отмечает, что существует вероятность, что российские оккупанты потеряли свой последний носитель крылатых ракет в Крыму.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что потерял российский черноморский флот в порту Севастополя - что там было поражено.
"Был поражен, пожалуй, весь личный состав. Они очень поражены теперь... Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет", - отметил Плетенчук.Видео дня
Он подчеркнул, что эта информация еще не подтверждена, поэтому необходимо дождаться официальных данных.
Украина потопила в Крыму еще один корабль - что известно
Ранее российский Telegram-канал "Досье шпиона" написал, что во время атаки на оккупированный Россией Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон".
По данным Телеграм-канала, в ночь на 19 мая корабль проекта 22800 "Каракурт" находился в порту. Украинская армия ударила по нему двумя баллистическими ракетами ATACMS.
В результате удара погибли шесть военнослужащих российского Черноморского флота, еще 11 человек пострадали. Сам корабль затонул.