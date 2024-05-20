По его словам, в направлении Сум происходит накопление и переброска сил врага.

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин выразил убеждение, что россияне не смогут взять Харьков. Также он предположил, что скорее всего, взятие города и не стоит на сегодняшний день целью у РФ.

"Усиление давления будет - видим по данным разведки. Но это все равно больше похоже на задачу по растягиванию наших ресурсов, ослаблению сил на других направлениях и уменьшению наших резервов", - написал военный.

По его словам, в направлении Сум происходит накопление и переброска сил врага.

Видео дня

"Пока количество говорит об аналогичной задаче - оттягивание сил украинской армии. Ну а когда говорят о кадыровцах, то это вообще на какой-то несерьезный лад настраивает. Хотя в целом ситуация на фронте достаточно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет - наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук относительно Роботино отмечает, что потерь наших позиций не было.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос относительно информации о том, что якобы село перешло в "серую зону".

Безуспешно они его штурмовали, в принципе, во время всей этой недели, когда они усилили давление. Однако, за прошедшие сутки на Роботино вообще штурмов не было. Старомайорское - было три, Крынки - было шесть", - отметил спикер.

Вас также могут заинтересовать новости: