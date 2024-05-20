Продать доллар можно в среднем по курсу 39,40 грн, евро – 42,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 20 мая, вырос на 5 копеек – до 39,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 5 копеек и составляет 43,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,70 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 39,98 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,89 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 43,45 грн/евро (курс продажи – 43,30 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,43 грн/долл., таким образом, гривня осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,75 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 17 мая, снизился на 10 копеек – до 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении тогда же снизился на 5 копеек – до 43,45 грн за евро.

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