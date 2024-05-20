Появилось видео, на котором зафиксировано, как в небо поднимается черный дым.

В Луганске, который оккупирован РФ, произошел мощный взрыв, вероятно, по территории местной академии внутренних дел, где базируются российские оккупанты.

Как сообщает ASTRA, о взрыве сообщили местные жители. Также они обнародовали видео, на котором зафиксировано, как после мощного взрыва в небо поднимается столб черного дыма.

"Ни хр**а себе", — прокомментировала последствия "прилета", вероятно, автор видео.

"В Луганске сообщают о взрыве. По предварительной информации местных СМИ, удар был нанесен по территории Луганской академии внутренних дел", — говорится в публикации.

По некоторым данным, в академии базируются российские оккупанты.

Уничтожение российского малого ракетногоикорабля "Циклон" - что известно

Напомним, российский Telegram-канал "Досье шпиона" предположил, что во время атаки на оккупированный РФ Севастополь потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон". По данным Телеграм-канала, в ночь на 19 мая корабль проекта 22800 "Каракурт" находился в порту, а ЗСУ ударили по нему двумя баллистическими ракетами ATACMS. Предположительно, погибли шесть военнослужащих российского Черноморского флота, еще 11 человек пострадали, корабль затонул.

Спикер Сил обороны пивдня Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что есть вероятность того, что российские захватчики потеряли свой последний носитель крылатых ракет в Крыму. Он также допустил гибель экипажа.

Вас также могут заинтересовать новости: