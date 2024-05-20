Температура в некоторых областях повысится до +28°...+30°.

Ближайшая неделя в Украине будет по-летнему теплой. Температура повысится по всей стране, местами не исключены летние показатели в +28°...+30°. В отдельные дни местами ожидаются дожди и грозы, однако в целом будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью. К концу недели температура чуть снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 20 мая, будет с переменной облачностью и преимущественно сухой погодой. Практически по всей стране воздух прогреется до +24°...+26°, только местами на Прикарпатье, а также на побережье морей будет свежее, +20°...+23°.

Во вторник, 21 мая, в Украине ожидается небольшая облачность. На северо-востоке грозы. Температура повысится до +25°...+26°, на Закарпатье и местами на юге будет +27°, а на побережье морей ожидается +21°...+23°.

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22 мая температура в Украине продолжит постепенно повышаться. Осадки пройдут на Закарпатье и в Прикарпатье. В большинстве областей будет +24°...+27°, местами в центре и на юге будет +28°...+29°.

В середине недели, 23 мая, осадки ожидаются местами на западе и севере Украины. Температура будет в пределах +22°...+27°. На юго-востоке, а также местами в центральной части и на юге страны воздух прогреется до +28°...+30°.

Перед выходными, 24 мая, местами на севере и в центре ожидаются грозы. В большинстве областей столбики термометров покажут +22°...+26°, местами на юге и в центральных областях будет +27°...+29°.

На выходных, 25 и 26 мая, температура в Украине еще немного снизится. 30-градусной жары уже не ожидается, но все равно будет очень тепло, +25°...+29°.

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