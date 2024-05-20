Под руководством Раиси Иран предпринимал все более и более авантюрные интервенции за пределами своих границ.

Эбрагим Раиси был одним из самых стойких сторонников жесткой линии в Иране, фанатичным и абсолютным верующим в иранскую революцию и ее миссию.

Как пишет Sky News, его смерть на склоне горы на севере страны знаменует собой важный момент для страны и региона. Она устранит с Ближнего Востока одного из самых жестких и бескомпромиссных игроков.

"Человек, который совершил первое прямое нападение на Израиль в истории своей страны, и сторонник жесткой линии, под чьим руководством сотни иранцев были убиты в результате жестоких репрессий недавних протестов, возглавляемых женщинами, Раиси имел на своих руках огромное количество крови", - пишут аналитики.

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Его устрашающая репутация происходит с 1980-х годов – периода, который принес ему сомнительное прозвище Тегеранский Мясник.

Он входил в состав так называемой коллегии по смертной казни, состоящей из четырех исламских судей, которые приговорили к смертной казни тысячи иранских узников совести во время чистки 1988 года.

Раиси лично участвовал в двух самых мрачных периодах иранских репрессий. И его считали одним из любимых претендентов на замену пожилого и больного Верховного лидера Али Хаменеи.

Его вступление на эту должность гарантировало бы еще годы того же самого и еще годы вмешательства за границу. Под руководством Раиси Иран предпринимал все более и более авантюрные интервенции за пределами своих границ.

Под его руководством Иран помог хуситам поставить под угрозу международное судоходство в Красном море; помог "Хизбалле" вовлечь Израиль в семимесячную дуэль за его северную границу; помогал ополченцам в Ираке атаковать и в некоторых случаях убивать американских солдат; и помог ХАМАСу вести собственную войну против еврейского государства.

"После двух лет беспорядков, экономических неудач и неуверенного восстановления после пандемии Иран разделен и ослаблен. Его правительство потеряло большую часть своего авторитета и поддержки из-за зверств, которым оно подвергло своих женщин", - говорится в материале.

Мало кто за пределами режима и его ярых последователей будет оплакивать человека, который стал свидетелем смерти, заключения или пыток столь многих людей. Без него иранцы могут осмелиться мечтать о менее репрессивных временах. Аутсайдеры будут надеяться на менее проблемный Иран.

"Но там, откуда он пришел, есть еще много других стран, и верховный лидер, скорее всего, найдет другого сторонника жесткой линии, который заменит его. Опасаются нестабильности в преддверии выборов. Правительство подорвано последними событиями, его верховный лидер нездоров", - отмечают эксперты.

Правительство Раиси постарается обеспечить преемственность как можно быстрее и беспрепятственно.

Гибель Раиси - детали

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта.

"Эбрахим Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана", — заявили в иранском агентстве Mehr.

На борту также находились министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

Исполнять обязанности главы страны в течение 50 дней до новых президентских выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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