Осадки будут кратковременными, но, возможно, с грозами.

Сегодня, 20 мая, часть Украины охватят дожди и грозы. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, больше всего облаков будет в западных областях.

"Кратковременные дожди, возможно с грозами, пройдут на западе, севере и в центре Украины", - сообщила специалист по погоде. Видео дня

В южной части и на востоке, по прогнозу Натальи Диденко, будет без существенных осадков и больше солнца.

"В течение дня 20-го мая ожидается в Украине +20...+25 градусов", - спрогнозировала синоптик.

Погода в Украине - прогноз на 20 мая

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Днем в большинстве западных областей и в северо-восточной части местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура днем по всей стране составит +21°...+26°, только в Карпатах и Крымских горах будет немного свежее, +15°...+20°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южный, со скоростью 3-8 м/с. Температура по области +21°...+26°, а в Киеве столбики термометров остановятся на отметке около +25°.

Штормовое предупреждение в Украине

На 20 мая во Львове и Львовской области объявили І уровень опасности. Синоптики прогнозируют грозы и град.

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