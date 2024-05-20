В приложении "Резерв+" обновили свои данные в 80 раз больше граждан, чем в ЦПАУ.

Уже около 260 тысяч украинских граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв+".

"Если говорить о приложении "Резерв+", о новом сервисе, который запустился 18 мая и фактически сразу вызвал большой ажиотаж, то там около 260 тысяч украинцев уточнили свои данные, обновили свои данные по сути", - сказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Киев24.News".

В частности, спикер подчеркнул, что через приложение "Резерв+" в 80 раз больше людей обновили данные, чем это было сделано через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). В то же время, пока нет окончательной статистики по Территориальным центрам комплектования, потому что процесс постоянно продолжается и граждане обновляют данные.

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Мобилизация в Украине - обновление данных

Как сообщал УНИАН, с 18 мая, со вступлением в силу обновленного закона о мобилизации, в Украине заработало мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов с целью обновления учетных данных. Все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

Адвокат Олег Леонтьев отмечает, что приложение "Резерв+" не может заменить Электронный кабинет военнообязанного.

"В законе указано, что должен быть создан Электронный кабинет военнообязанного. Я с нетерпением ждал создания этого кабинета, но его так и не дождался. Вместо этого нам только сделали приложение на мобильный телефон. Приложение - это не есть ни в понимании закона "электронный кабинет" и в фактологическом понимании "электронный кабинет". Приложение не может заменить электронный кабинет", - отметил Леонтьев.

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