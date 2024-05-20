Судя по подписи к опубликованным фото, церемония состоялась 24 апреля.

Народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева и командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко поженились.

Об этом говорится в посте Мезенцевой в Instagram, судя по подписи к которому, свадьба состоялась еще 24 апреля. В то же время сам пост был опубликован 19 мая.

Мецензева опубликовала семь фотографий, на которых они вместе с Федоренко: он в военной форме, а она - в свадебном платье. "Любовь победит", - написала под фотографиями Мезенцева.

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Как известно, Федоренко также является депутатом Киевского городского совета (фракция "СН"), а Мезенцева в Верховной Раде является заместителем председателя Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Она возглавляет Постоянную делегацию ВР в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Женитьба военных

Как сообщал УНИАН, ранее поженились украинский морпех и боевой медик из Норвегии: Сандра, которая служит в Вооруженных силах Украины с начала вторжения России в Украину, вышла замуж за командира роты "Джабари".

В Военно-морских силах ВСУ отметили, что 32-летний украинский военнослужащий 505-го отдельного батальона морской пехоты и 37-летний боевой медик познакомились на передовой во время тяжелых боев. "Джабари" сделал предложение Сандре еще в прошлом году, но пара сыграла свадьбу только в конце апреля. Церемония прошла в тесном кругу боевых побратимов.

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