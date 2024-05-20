Министры финансов стран G7 надеются завершить разработку плана до встречи лидеров группы в июне.

Соединенные Штаты Америки и Европа объединяют усилия вокруг плана использования процентов, полученных от замороженных активов российского центрального банка, для предоставления Украине кредита. Указанные средства будут использованы для военной и экономической помощи, пишет The New York Times.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что на столе остается несколько вариантов использования 300 миллиардов долларов российских активов. Но, по ее словам, наиболее перспективной идеей является предоставление странами "Большой семерки" кредита Украине, который будет обеспечен доходами и процентными доходами от российских активов, находящихся в Европе.

Отмечается, что министры финансов стран G7 встретятся в Италии в конце этой недели в надежде завершить работу над планом, который они смогут представить главам государств накануне встречи лидеров группы, которая состоится в следующем месяце.

Видео дня

"Я думаю, что мы видим значительную заинтересованность среди всех наших партнеров в кредитной структуре, которая бы принесла поток неожиданных доходов. Это позволит получить значительную авансовую сумму, которая поможет удовлетворить потребности, которые, как мы ожидаем, возникнут в Украине как в военном плане, так и в плане реконструкции", – сказала Йеллен во время визита в Германию.

Авторы подчеркивают, что западные союзники уже несколько месяцев обсуждают, как далеко можно зайти в использовании активов российского ЦБ. США считают, что конфискация этих денег и передача их Украине будет законной согласно международному праву. В то же время несколько европейских стран, включая Францию и Германию, настороженно относятся к законности такого шага.

"Хотя Соединенные Штаты недавно приняли закон, который предоставит администрации Байдена полномочия арестовывать и конфисковывать российские активы, желание действовать в унисон с Европой в значительной степени отодвинуло эту идею на второй план",– говорится в статье.

Одновременно в этом месяце страны ЕС согласились, что будут готовы использовать 90% прибыли на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира. Остальные 10% пойдут на реконструкцию и нелетальные закупки, чтобы удовлетворить такие страны, как Ирландия, Австрия, Кипр и Мальта, которые являются нейтральными в военном отношении.

Сколько может получить Украина

Около 190 миллиардов евро активов российского центрального банка хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Эти активы приносят около 3 млрд евро процентов в год, которые могли бы быть перечислены Украине, подчеркивают журналисты.

В статье указано, что использование процентов в качестве основы для кредита могло бы предоставить Украине гораздо большую сумму денег авансом – потенциально до 50 миллиардов долларов. Способ предоставления этих денег все еще нуждается в проработке. Посредником мог бы выступить Всемирный банк или другое международное учреждение.

Также остается непонятным, как будет погашаться заем, если война закончится до наступления срока погашения облигаций или если процентные ставки упадут, что сделает поступления от активов недостаточными для погашения займа. Ожидается, что эти детали будут обсуждаться министрами финансов во время их встречи в конце этой недели. Они надеются, что смогут предоставить Украине дополнительные средства уже этим летом.

Замороженные активы РФ

Ранее УНИАН писал, что Международный валютный фонд выступает против планов Запада использовать замороженные активы РФ, поскольку считает, что это может подорвать мировую валютную систему.

США ведут переговоры с близкими партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставят Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов. Огромные расходы будут возмещены за счет непредвиденных доходов от суверенных российских активов, которые были заморожены и по которым начисляются проценты в основном в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: