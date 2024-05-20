На авиабазе противника в Мурманской области зафиксировано чрезмерное скопление бомбардировщиков, отметил аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Россия сконцентрировала треть своих стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95 на авиабазе "Оленья" (находится в Мурманской области), поскольку противники, скорее всего, опасаются за их безопасность.

Сведения о чрезмерном скоплении российских бортов получены благодаря спутниковым снимкам, которые есть в открытом доступе от 15 мая, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"...Это фактически говорит о том, что Россия опасается приближать свои стратегические бомбардировщики к каким-то другим аэродромам, учитывая возможности нашей беспилотной авиации, которые существенно возросли...", - добавил аналитик.

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19 мая издание Defense Express сообщило, что россияне на аэродроме "Оленья" собрали 13 самолетов Ту-22М3 и 12 бортов Ту-95МС. Эксперты отметили, что Россия в целом имеет по 40 бомбардировщиков таких типов.

Стоит отметить, что россияне уже не раз жаловались на удары дронами по различным военным объектам. В частности, росСМИ писали, что в ночь на 19 мая беспилотники ударили по военному аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае РФ, в результате чего поврежден, в том числе сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27.

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