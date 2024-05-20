Во время прогулки нужно сосредоточить свое внимание на животном.

Прогулки чрезвычайно важны для собак и их хозяев. Ведь так ваш домашний любимец получает много физических упражнений, умственной стимуляции и социализации. Для людей это дополнительная физическая активность, которая является ключом к профилактике хронических заболеваний и укреплению вашего психического здоровья. Однако иногда во время прогулки вы не сосредотачиваетесь на собаке, ведь отвлекаетесь на соцсети или другие дела. Об этом пишет Huffpost.

Некоторые из зоозащитников сравнивает это с "рассеянным вождением". Поэтому если не уделять внимание своей собаке и окружающей среде, то вы можете легко оказаться в опасности или потерять связь со своим животным.

Почетный профессор поведенческой медицины в Колледже ветеринарной медицины Корнельского университета доктор Кэтрин А. Хоупт отмечает, что когда вы гуляете, то безопасность вашей собаки должна быть на первом месте.

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Почему важно быть рядом с собакой во время прогулки

По словам Хоупт, большинство собак знают, чем они хотят заниматься во время прогулки, в основном обнюхать или, вероятно, догнать другую собаку, которая идет впереди.

"Но это не только интересные запахи и веселые новые друзья. Некоторые собаки могут захотеть побороться с приближающейся гончей (порода собак), наброситься на ребенка или схватить острую куриную кость, лежащую на тротуаре. Хуже того, они могут проглотить что-то ядовитое, например, шоколад или конфеты, содержащие ксилит", - отметила эксперт.

Также во время прогулки вы можете закрепить базовые навыки, позвав собаку ближе, чтобы дать ей вкусности до того, как она успеет отреагировать на другую собаку. Кроме того, таким образом вы можете отвлечь ее внимание от потенциально опасной закуски на земле.

"Когда владелец более внимателен к своему окружению, он может действовать на опережение, а не реагировать на такие вещи", - объяснила доктор Мелисса Бейн, профессор клинической науки о поведении животных в ветеринарной медицине UCDavis.

Она призвала хозяев домашних любимцев присутствовать с ними, когда выгуливаете их.

"Это, вероятно, сделает вас обоих счастливее, здоровее и эмоционально ближе, чем любая мимолетная стимуляция на вашем смартфоне", - подчеркнула Бейн.

Другие интересные факты о собаках

Ранее ветераны рассказали о 7 токсичных продуктах, которые ни в коем случае нельзя давать собакам. Среди них есть шоколад, кофеин, чеснок, лук, виноград и другие продукты.

Также стало известно, какие породы собак наименее ласковые к своим хозяевам. Среди них есть шотландский терьер, керн-терьеры и шарпей.

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