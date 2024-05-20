По словам специалистов, приложение сделано ненадлежащим образом, ведь не прошло соответствующие тестирования.

Адвокат Олег Леонтьев отмечает, что приложение "Резерв+" не может заменить Электронный кабинет военнообязанного. Об этом он сказал в эфире "Киев24", отвечая на вопрос о начале действия нового закона о мобилизации.

"В законе указано, что должен быть создан Электронный кабинет военнообязанного. Я с нетерпением ждал создания этого кабинета, но его так и не дождался. Вместо этого нам только сделали приложение на мобильный телефон. Приложение - это не есть ни в понимании закона "электронный кабинет" и в фактологическом понимании "электронный кабинет". Приложение не может заменить электронный кабинет", - отметил Леонтьев.

Он добавил, что то, как работает электронный кабинет, как он создан и должен работать, можно увидеть, в частности по электронному кабинету Государственной налоговой службы.

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"Там четко все понятно. Человек может работать с тем электронным кабинетом, он полностью идентифицирован, и выполнять все те действия, на которые он призван. Закон так же предусматривал создание этого электронного кабинета. В электронный кабинет можно вносить все данные о наличии/отсутствии отсрочек, подтверждающих документов. К сожалению, мобильное приложение этого не позволяет", - сказал адвокат.

Кроме того, по его словам, "специалисты говорят, что это приложение сделано ненадлежащим образом, не прошло соответствующие тестирования и испытания".

"Таким образом... закон Украины в данном случае не соблюден и проигнорирован. Вместо этого мы видим то, что фактически получается, что закон о мобилизации и вообще сама мобилизация в некоторой степени, может, даже и саботируется", - заметил Леонтьев.

Говоря о вопросах, с которыми к нему обращаются военнообязанные, он рассказал, что это, в частности невозможность дистанционно предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва.

Приложение "Резерв+" - что известно

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Как отметили в Министерстве обороны Украины, все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, центры предоставления административных услуг или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных через приложение "Резерв+". Оно будет доступно для загрузки со смартфонов через App Store и Google Play Market.

В ведомстве отмечали, что "Резерв+" предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных. После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра "Оберіг" о себе.

Если человек имеет статус непригодного и исключен из воинского учета, то ему не нужно обновлять данные. Согласно закону, каждый мужчина от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ.

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