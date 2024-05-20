Благодаря уничтожению российских кораблей Украина достигает стратегического паритета с Россией по потенциалу морского флота.

Даже после потопления последнего корабля Российской Федерации в Черном море, исход войны будет решаться на суше. Об этом полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник сказал в эфире информационного марафона.

В частности, у него спросили, что означает уничтожение российского тральщика "Ковровец" и возможное поражение малого ракетного корабля "Циклон".

"Мы достигаем стратегического паритета с государством, которое, считалось, имеет лучший флот в акватории Черного моря, а мы, украинцы, вообще такого флота не имели", - сказал Черник.

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Он отметил, что украинские небольшие беспилотные ударные системы оправдывают себя, потому что могут действительно уничтожать вражеский флот. В то же время, по его словам, в связи с атакой на Севастополь, где возможно был поражен корабль "Циклон", ситуация выглядит так, что теоретически были нанесены удары ракетами ATACMS.

"Но должны помнить, что даже если потопится последняя жестянка, которая есть в составе черноморского флота, то исход войны будет решаться исключительно на суше. Если действительно подтвердится, что мы нанесли поражение малому ракетному кораблю проекта 22800 Каракурт, то это, действительно, хорошая новость, потому что это носитель "Калибров", а "Калибры" довольно серьезное оружие", - отметил Черник.

Эксперт отметил, что учитывая то, что враг особенно чувствительно наносит удары по гражданской инфраструктуре крылатыми ракетами "Калибр", уничтожение одного такого корабля означает минус восемь установок для запуска ракет.

"Но помним, что общее количество носителей, которые могут наносить удары этими ракетами, где-то в пределах до 20 еще сохраняется, и самые чувствительные - это подводные лодки класса "Варшавянка", которые могут наносить удары из подводного положения", - сказал Черник.

Он допускает, что разработанные в Украине подводные лодки "Кронос" возможно в будущем станут первыми охотниками, которые смогут охотиться за российскими подводными лодками типа "Варшавянка".

В то же время, Черник добавил, что у россиян в море есть еще два тяжелых фрегата "Буревестник" и до 15 малых ракетных кораблей типа "Каракурт", "Буян-М", "Василий Быков" и тому подобное.

Он считает, что в войне не дойдет до того, что в море будут происходить классические морские бои "корабль на корабль". В частности, пока идет война, Украина не получит от Турции корветы, которые строятся для Украины. Россияне могут потопить два корвета ADA, если они сейчас отправятся из Турции в Украину.

Черник считает, что после войны Украина должна думать над развитием серьезного флота.

Уничтожение российских кораблей

19 мая в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили российский морской тральщик "Ковровец", который является частью Черноморского флота России. Он предназначен для проводки по тралам кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз.

В то же время, 20 мая в социальных сетях появилась информация, что во время атаки на оккупированный Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон".

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук отмечает, что существует вероятность, что российские оккупанты потеряли свой последний носитель крылатых ракет в Крыму.

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