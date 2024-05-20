Смерть президента Ирана Раиси: Time назвал список потенциальных подозреваемых

У Раиси не было очевидных политических сторонников, помимо приверженцев режима, которые составляют около 20% 88-миллионного населения Ирана.

Эбрахим Раиси был одновременно президентом Ирана и кандидатом в преемники престарелого фактического правителя страны, верховного лидера Али Хаменеи.

Как пишет Time, обе политические должности сопряжены с повышенным уровнем риска, примерно сопоставимым с риском путешествия по воздуху в Иране, где безопасность авиации, подорванная десятилетиями санкций и неравномерным техническим обслуживанием, унесла жизни такого же количества высокопоставленных иранских чиновников, как и теневая война с Израилем, которая также нависает над гибелью Раиси.

"Причина крушения пока не расследована. Но любое официальное заключение будет открыто для интерпретации, как и фейерверки, вспыхнувшие на улицах Тегерана в воскресенье вечером: праздновали ли они канун праздника, посвященного рождению Резы, известного как 8-й имам? Или смерть Раиси, печально известного жесткого президента?"- сказано в материале.

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Авария произошла через два месяца после того, как Иран начал массированную атаку ракетами и беспилотниками на Израиль в ответ на авиаудар, в результате которого 1 апреля в Сирии были убиты два высокопоставленных иранских генерала. Первоначальный ответ Израиля на беспрецедентную прямую атаку на его территорию был настолько приглушенным, что можно считать его символическим: целью была зенитная батарея, охраняющая ядерный объект.

Тех, кто склонен считать, что крушение вертолета - это удар, нанесенный Тель-Авивом, место происшествия наводит на размышления. Вертолет Раиси упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном, который является наименее дружественным из соседей Ирана - отчасти потому, что поддерживает отношения с Израилем и сотрудничает с Моссадом.

Погода также могла быть причиной. Иранские власти сообщили, что попытки обнаружить место крушения были затруднены туманом, ветром и проливным дождем.

Наконец, есть внутренняя политика Исламской Республики, известная своей жестокостью и в лучшие времена, а тем более сейчас, учитывая постоянные слухи, что Хаменеи, правивший 35 лет, болен.

"Смерть Раиси приведет к кризису преемственности в Иране", - заявил в воскресенье в интервью TIME старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Карим Саджапур, когда ведущие государственного телевидения надели черные одежды.

"Раиси и Моджтаба Хаменеи, сын 85-летнего Верховного лидера, являются единственными обсуждаемыми кандидатами на место преемника. В иранской политической культуре, основанной на заговорах, мало кто поверит, что смерть Раиси была случайной", - считает Саджапур.

63-летний Раиси процветал в этой конспиративной культуре. Название его политической фракции - "Ассоциация боевого духовенства" - намекает на место в авторитарной теократической системе, которая в 1979 году пришла на смену монархии, правившей Ираном на протяжении большей части XX века.

Раиси сделал карьеру силовика, работая прокурором в разных провинциях и демонстрируя приверженность жесткой линии. В конце 1980-х годов он входил в состав "комитета смерти", который, по мнению правозащитных групп, приказал казнить тысячи политических заключенных без суда и следствия.

Казни нарушили план преемственности Великого аятоллы Рухоллы Хомейни, шиитского священнослужителя, который возглавил революцию 1979 года, после того, как его собственный возмущенный протеже заявил: "Я сказал, что пойду за вами куда угодно, но я не пойду за вами в ад".

Вместо него эту должность занял Хаменеи с аналогичным именем, быстро получивший звание аятоллы. За последующие десятилетия Раиси тоже поднялся, в итоге возглавив судебную власть, которая подчиняется непосредственно лидеру.

Однако у Раиси не было очевидных политических сторонников, помимо приверженцев режима, которые составляют около 20% 88-миллионного населения Ирана. Его избрание президентом в 2021 году на фоне рекордно низкой явки и обвинений в фальсификациях наблюдатели расценили как сигнал, что "система", как иранцы называют правящий аппарат, больше не считает выборные должности необходимым рычагом давления на иранское общество, которое возмущено совместным правлением жестких клерикалов и Корпуса стражей исламской революции.

Гибель Раиси - детали

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате жесткой посадки вертолета вечером 19 мая, сообщило иранское агентство Mehr. "Эбрахим Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана", - говорится в сообщении.

На борту также находились министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Все они "погибли в результате инцидента", отмечает Mehr.

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