Apple надоело выпускать практически одинаковые устройства серии SE, поэтому в следующем поколении он получит серьезный редизайн.

Прошло уже более 2 лет с тех пор, как корпорация Apple выпустила iPhone SE третьего поколения. Несмотря на довольно мощную начинку, внешне телефон сильно устарел, поэтому следующий бюджетник получит серьезный редизайн.

Проверенный источник в лице The Information сообщает, что Apple представит iPhone SE 4 на следующей весенней презентации, предположительно, в марте 2025 года.

Главной особенностью следующего поколения iPhone SE окажется переход от рамочного дизайна и 4,7-дюймового IPS-экрана к экранному вырезу и 6,1-дюймовой OLED-панели. The Information отмечает, что iPhone SE 4 будет похож на базовый iPhone 14, а не iPhone XR, как считалось раньше. Помимо этого, смартфон перейдет на порт USB-C и получит кнопку "Действия".

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В отчете говорится, что новый iPhone SE останется самым доступным смартфоном от Apple. Вполне вероятно, что цены на минимальную конфигурацию будут начинаться с $429.

Предыдущие слухи предполагали, что новый iPhone SE будет оснащен процессором Apple A16 Bionic (первоначально использовавшимся в iPhone 14 Pro и Pro Max) и одинарной камерой Sony IMX503 на 12 Мп – такая же установлена в iPhone 12.

Напомним, ранее журналисты The Information раскрыли, что в 2025 году Apple пересмотрит линейку смартфонов и откажется от модели Plus. Вместо нее компания выпустит новую модель с приставкой Slim. Это будет смартфон "класса люкс" по версии Apple, и он будет круче, чем Pro Max.

А меж тем до релиза iPhone 2024 года осталось чуть больше трех месяцев. Если верить инсайдам, "прошки" рекордно вырастут в размерах, а все модели iPhone 16 получат еще одну кнопку.

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