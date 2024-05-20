Также посол Украины в США рассказала о дискуссиях, которые ведутся относительно применения оружия по территории РФ.

Посол Украины в США Оксана Маркарова призвала американских лидеров ускорить поставки оружия и помощи нашей стране, которая пытается защитить себя от армии РФ.

"Не может быть достаточно быстро, когда мы имеем дело с таким плохим врагом, и нам приходится наверстывать длинную паузу. Нам нужно, чтобы это было быстрее", - отметила Маркарова в эфире телеканала CBS.

В The Hill добавляют, что в Украине в течение месяцев ждали, пока Конгресс обсуждал последний пакет помощи для страны суммой 61 млрд долларов. В течение последних месяцев российская армия набирает обороты в Украине, ведь американские и европейские поставки сокращаются. Также участились авиаудары на линии фронта и по крупным городам, таким как Харьков.

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Посол Украины в США отметила, что системы противовоздушной обороны сейчас являются наибольшей потребностью для нашего государства.

"Мы благодарны США за то, что они ищут их, позволяют, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пришло время буквально принять несколько смелых решений и предоставить нам больше, чтобы мы могли видеть их сразу там, где они нам нужны", - призвала Маркарова.

Отмечается, что такие слова были объявлены во время того, как Украина призывает США позволить ей бить американским оружием по российской территории. Известно, что большинство атак на Харьков осуществляется из РФ, однако Украине не позволяют наносить удары внутри России, используя оружие США, ведь так может произойти эскалация конфликта.

"Это если бы кто-то напал на Вашингтон из штата Вирджиния, а вы сказали бы, что мы почему-то не будем бить по Вирджинии", - прокомментировал во время визита в Вашингтон глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В то же время, по словам Маркаровой, дискуссии о снятии запретов до сих пор ведутся.

"Мы защищаем себя, независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории, или по российским войскам за пределами нашей территории. И мы стараемся это делать. Но, конечно, были определенные ограничения. Сейчас я не буду публично вдаваться в дискуссии - где мы находимся в дискуссиях с США или любыми другими нашими партнерами, но я просто хочу сказать, что очевидно, что Россия здесь является агрессором", - подчеркнула посол Украины.

Применение западного оружия для ударов по объектам РФ - последние новости

Как писал УНИАН, председатель комитета иностранных дел Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж заявил, что Франция должна позволить Украине использовать французское оружие для ударов по военным объектам РФ.

"Во имя чего мы можем отказывать украинцам в праве отвечать ударом на удары, жертвами которых они являются? Право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора", - отметил он.

В свою очередь министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал Германию предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus и позволить бить ими по территории оккупированного Крыма.

"Я хотел бы видеть, как все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь", - отметил он.

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