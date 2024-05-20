Силы обороны достаточно настойчиво и мощно бьют врага.

Российские оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке Волчанска Харьковской области, чтобы начать уличные бои. Силы обороны не дают им это сделать. Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире КИЕВ24.

По его словам, в направлении Стрелечье - Глубокое Силам обороны удалось почти полностью стабилизировать ситуацию.

"Более того, Силами обороны проводятся работы по улучшению своего положения, то есть выбивание противника с занимаемых им позиций. В рамках одной из таких операций разведывательному батальону 92-й штурмовой бригады совместно с ССО и батальоном "Ахиллес" удалось выбить противника с нескольких позиций, уничтожить противника, который засел, и также несколько представителей, взятых в плен будут в дальнейшем обменяны на наших ребят, которые сейчас находятся в плену в РФ", - отметил Федоренко.

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Он рассказал, что оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке Волчанска.

"Что касается Волчанска, противнику очень важно затянуться в жилую застройку для перехода к уличным боям. Но на текущий момент Силы обороны достаточно настойчиво и мощно бьют врага. Поэтому врагу не удалось реализовать поставленные им цели", - заявил он.

Война в Украине - ситуация возле Волчанска

Российские захватчики сосредоточились на захвате Волчанска, поскольку это позволит им получить тактическое преимущество для наступления Харьковской области.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что захват этого города является частью первой фазы попытки наступления РФ на севере Харьковщины. Вражеская армия нанесла удары по мостам через реку Северский Донец, чтобы быстро изолировать поле боя к востоку от водного объекта, чтобы повысить свои шансы на разрушение наземных линий связи ВСУ и быстрый захват Волчанска.

По словам аналитиков, россияне наносят большее количество ударов именно по этому городу, чем в других местах вдоль границы. Кроме того, вероятно, они перебросили туда больше живой силы, чем на Липском направлении.

По мнению экспертов, Волчанск выбрали как ключевую тактическую цель, потому что это самый большой населенный пункт непосредственно рядом с российской границей. Его оккупация обеспечила бы вражеским силам плацдарм, близкий к российскому тылу, для подготовки и начала второй фазы наступательной операции.

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