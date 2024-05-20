Известно, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе.

После гибели Ибрагима Раиси исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Согласно конституции Ирана в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы. Об этом пишет Reuters.

Известно, что Мохбер родился 1 сентября 1955 года. Как и Раиси, его считают близким к Верховному лидеру Али Хаменеи, который решает все государственные дела. Также мужчина стал первым вице-президентом в 2021 году, когда Раиси избрали президентом.

Отмечается, что Мохбер в октябре 2022 года вместе с высокопоставленными чиновниками и членами Высшего Совета нацбезопасности Ирана посещал Россию для того, чтобы завершить сделку по отправке в Москву "шахедов" и ракет класса "земля-земля" для оказания поддержки во время вторжения РФ в Украину.

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Также сообщается, что Мохбер был главой инвестиционного фонда "Сетад", который связан с верховным лидером. В 2010 году Европейский Союз включил Мохбера в список физических и юридических лиц, на которых наложил санкции за вероятную причастность к "деятельности, связанной с ядерным оружием или баллистическими ракетами". Через два года он был исключен из списка. Уже в 2013 году Министерство финансов США добавило фонд "Сетад" и 37 подконтрольных ему компаний в перечень субъектов, на которых распространяются санкции.

"Сетад, полное название которого - Сетад Эджраие Фармане Хазрате Эмам, или Штаб по выполнению приказа имама, был создан по приказу основателя Исламской республики, предшественника Хаменеи, аятоллы Рухоллы Хомейни. Он приказал помощникам продавать и управлять имуществом, якобы брошенным в хаотичные годы после Исламской революции 1979 года, и направлять большую часть вырученных средств на благотворительность", - добавили в Reuters.

По информации Википедии, Мохбер имеет две докторские степени, а также докторскую научную работу (I степень магистра) по международным правам. Кроме того, он получил степень магистра и доктора наук по менеджменту. Также он служил офицером в медицинском корпусе стражей исламской революции во время ирано-иракской войны.

Гибель президента Ирана: что известно

Как писал УНИАН, вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку. Такое происшествие случилось на востоке Азербайджана.

"Государственное телевидение сообщило, что спасатели пытались добраться до места катастрофы, но им помешали плохие погодные условия. Сообщалось о сильном дожде и тумане, который сопровождался сильным ветром. Агентство IRNA назвало место происшествия "лесом"", - рассказали местные журналисты.

После этого министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что президент Раиси и его спутники на обратном пути находились на борту нескольких вертолетов.

"Сегодня у нас была инаугурация (церемония) дамбы Киз-Каласи в присутствии президента Азербайджана. После этого президент вместе с сопровождающими лицами отправился в обратный путь на нескольких вертолетах, один из которых был вынужден совершить жесткую посадку из-за неблагоприятных погодных условий в этом районе", - рассказал он.

В то же время уже через день стало известно, что президент Раиси и глава МИД Ирана все же погибли.

"Мы видим обломки, и ситуация выглядит не очень хорошо. С момента обнаружения места падения среди пассажиров вертолета не было обнаружено никаких признаков жизни", - сообщил глава Красного Полумесяца Ирана Пирхоссейн Коливанд государственному телевидению.

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