Украина входит в теплый сезон.

В Украине ожидается потепление, но летней жары в ближайшие дни ждать не стоит. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшее время мы входим в теплый сезон", - говорит синоптик.

Заморозки прошли. Ночью, по ее данным, воздух будет прогреваться до +10...+15 градусов, с небольшими колебаниями.

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"Но вот дневная температура воздуха начнет наконец повышаться согласно синоптической логике. Потому что ожидается в дневные часы уже не +15, и даже не +19 градусов", - говорит Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, столбики термометров будут колебаться в пределах приятных для тела +20...+26 градусов.

"Пока что +30 градусов не видно, по крайней мере ближайшую неделю", - добавила эксперт по погоде.

Погода на лето 2024 в Украине - прогноз метеоролога

Июнь в Украине может быть на один-два градуса теплее нормы. В июле также, по поперденимы прогнорзами, температура может быть выше на два градуса климатической нормы. Июль и первая половина августа могут иметь наиболее высокие температуры воздуха.

В целом, по данным метеоролога Веры Балабух, лето ожидается теплое, но не жаркое, без значительных аномально высоких температур.

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