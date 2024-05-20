Иранским властям нужно срочно начать подготовку к президентским выборам, отметили журналисты.

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолета, и гибель этого иранского деятеля "нанесла шоковый удар по исламскому режиму и его верховному лидеру аятолле (шиитский религиозный титул) Али Хаменеи", который является вторым высшим руководителем Иранского государства с 1989 года.

Дело не в том, что Раиси был выдающимся президентом, который проводил радикальную политику, что изменила бы будущее Ирана, пишет британская газета Financial Times. Издание отметило, что с момента избрания Раиси президентом в 2021 году "он считался неотъемлемой частью планов Хаменеи по укреплению влияния сторонников жесткого режима и обеспечению плавной преемственности высшего поста в республике после смерти 85-летнего верховного лидера".

"Эта тема доминировала в иранской политике на протяжении последнего десятилетия и будет доминировать впредь… Смерть Раиси не окажет заметного влияния на ключевые решения в области внутренней и внешней политики, которые в конечном итоге определяются Хаменеи…", - полагают журналисты.

Видео дня

Газета отметила, что после гибели президента "Хаменеи и другие ключевые центры власти должны срочно начать подготовку к следующим выборам, что представляет собой новый вызов для системы, переживающей сложный период своей истории". Согласно иранской конституции, голосование должно быть проведено в течение 50 дней.

"…Можно ожидать, что многие иранцы выплеснут свой гнев, просто отказавшись от голосования. В 2021 году явка на президентских выборах впервые со времен исламской революции 1979 года упала ниже 50%. В этом году на парламентских выборах явка была рекордно низкой - менее 41%", - говорится в материале.

Стоит отметить, что протесты в Иране - нередкое явление из-за большого числа социально-экономических проблем. В частности, в 2022 году на иранской территории бушевали масштабные акции протесты из-за того, что умерла курдская девушка Махси Амине, которую задержали за нарушение правил ношения хиджаба.

Разбился вертолет Раиси - сегодня это стоит знать

19 мая появилась информация, что вертолет, на борту которого были высокопоставленные иранцы, в том числе Ибрагим Раиси, разбился после возвращения из Азербайджана. Возможна причина катастрофы - непогода.

Позже стало известно, что Раиси погиб. Агентство REUTERS написало, что после гибели нынешнего президента Ирана исполнять обязанности главы государства будет первый вице-президент - Мохаммад Мохбер.

Вас также могут заинтересовать новости: