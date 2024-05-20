На приготовление этого блюда уйдет чуть больше часа.

Куриный пирог является любимым традиционным британским ужином. Известный шеф-повар Джейми Оливер рассказал, как приготовить интересный и сочный вариант этого блюда.

Приготовление начинки и соуса для этого вкусного пирога занимает примерно 25 минут, а затем надо еще 45 минут, чтобы выпекать его в духовке.

Чтобы приготовить четыре порции возьмите:

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куриное бедро без кости - 200 г;

копченый бекон - 2 полоски;

сосиски - 2 шт;

лук-порей - 2 шт.

картофель - 200 г;

горчица - 2 ч.л. с горкой;

мука - 2 ч.л. с горкой;

куриный бульон - 500 мл;

полужирное молоко - 500 мл;

слоеное тесто - 320 г;

кресс-салат - 85 г;

яйцо - 1 шт.

Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте на сковороде с высокими бортиками. Туда добавьте нарезанные кусочками курицу и сосиски. В это время вымойте лук-порей, очистите картофель и нарежьте их кусочками. Добавьте их на сковороду, залейте водой и готовьте еще 10 минут, чтобы порей стал мягким.

Добавьте горчицу и муку, затем бульон, затем молоко. Доведите до кипения, кипятите 15 минут на медленном огне, регулярно помешивая, затем приправьте до идеального состояния. Аккуратно переливаем все через дуршлаг, чтобы отделить начинку от соуса. Перелейте соус в блендер, добавьте кресс-салат и взбивайте до однородности. Ложкой надо выложить начинку в форму для пирога диаметром 20 см, полив 100 мл соуса.

Разогрейте духовку до 180С. Ободок формы смажьте оливковым маслом, затем нарежьте слоеное тесто на полоски толщиной два сантиметра и выложите на начинку. Смажьте тесто яйцом и готовьте в духовке 45 минут.

Что приготовить на ужин

Недавно ученые рассказали, во сколько нужно завтракать, обедать и ужинать.

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