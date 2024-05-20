Звание народной видеокарты по-прежнему принадлежит GeForce RTX 3060. Но у нее есть лучшая альтернатива от AMD.

Популярный техноблогер с YouTube-канал ScatterVolt подвел промежуточный итог 2024-го. Автор провел исследование и выбрал наиболее привлекательные видеокарты в разных ценовых категориях, доступные на рынке.

Для геймеров сейчас наступило хорошее время обновить свою видеокарту по выгодной цене. Следующее поколение AMD и Nvidia выйдет в ближайшие пол года, поэтому оба производителя стремятся максимально сократить остатки старых моделей.

Видеокарты начального уровня. Если вы ищете видеокарту с ценником до $200, то лучшим решением станет Intel Arc A580. Она имеет неплохой объем видеопамяти и обгоняет сопоставимую по стоимости Radeon RX 6600 в большинстве современных игр.

Если вы ищете видеокарту с ценником до $200, то лучшим решением станет Intel Arc A580. Она имеет неплохой объем видеопамяти и обгоняет сопоставимую по стоимости Radeon RX 6600 в большинстве современных игр. Бюджетные видеокарты . Лучшим вариантом в ценовом сегменте до $300 является Radeon RX 6650 XT. Эта карта имеет лучшее соотношение цены и производительности, гарантируя комфортный 1080р-гейминг на высоких настройках графики. В качестве альтернативы можно рассмотреть Arc A750.

. Лучшим вариантом в ценовом сегменте до $300 является Radeon RX 6650 XT. Эта карта имеет лучшее соотношение цены и производительности, гарантируя комфортный 1080р-гейминг на высоких настройках графики. В качестве альтернативы можно рассмотреть Arc A750. Видеокарты в среднем бюджете. Лучшим решением до $500 называется Radeon RX 7700 XT. Она является ультимативным решением для гейминга в 1440р и обладает неплохим заделом на будущее благодаря наличию 12 ГБ VRAM.

Видеокарты с ценником до $600 . Здесь автор рекомендует брать GeForce RTX 4070 Super. Она имеет поддержку всех актуальных технологий Nvidia и позволяет играть в игры в 1440р с включенной трассировкой лучей. Еще как вариант можно рассмотреть Radeon RX 7900 GRE.

. Здесь автор рекомендует брать GeForce RTX 4070 Super. Она имеет поддержку всех актуальных технологий Nvidia и позволяет играть в игры в 1440р с включенной трассировкой лучей. Еще как вариант можно рассмотреть Radeon RX 7900 GRE. Предтоповые видеокарты . Здесь победу поделили GeForce RTX 4070 Ti Super и Radeon RX 7900 XT. Оба ускорителя могут похвастаться солидным запасом видеопамяти и являются отличной входной точкой в мир 4К-гейминга.

. Здесь победу поделили GeForce RTX 4070 Ti Super и Radeon RX 7900 XT. Оба ускорителя могут похвастаться солидным запасом видеопамяти и являются отличной входной точкой в мир 4К-гейминга. Топовые видеокарты. Наиболее привлекательным решением в этой категории является GeForce RTX 4080 Super. Видеокарта поступила в продажу совсем недавно, но пользуется высоким спросом. С ней можно получить топовую производительность в 4К с включенной трассировкой лучей.

Свежий опрос Steam показал, несмотря на то, что комплектующие продолжают дешеветь, пользователи не спешат делать апгрейд. GeForce GTX 3060 остается самой популярной видеокартой среди геймеров, за ней расположились GTX 1650 и RTX 3060 Ti.

Уже практически подтверждено, что премьера первых моделей из линейки GeForce RTX 5000 состоится в четвертом квартале 2024, то есть в период с октября по декабрь. И если верить инсайдам, RTX 5080 выйдет раньше, чем RTX 5090.

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