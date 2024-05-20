Украинские воины видят, что в частях не хватает профессионалов, отметил наш защитник.

Мобилизация в Украине продолжается, и в Вооруженных силах считают, что ощутима серьезная несправедливость в отношении некоторых военных, поскольку обновленный закон о мобилизационных мероприятиях не предусматривает демобилизацию.

Таким мнением поделился украинский воин Алексей Тарасенко с Associated Press. "Чувствуется жестокая несправедливость в отношении людей, которые воюют два года, и, конечно, это очень негативно влияет на психологическое состояние бойцов и их семей", - заявил он.

Защитник подчеркнул, что несмотря на усталость, его побратимы поняли мнение генералов. "Мы уже видим, сколько не хватает людей, особенно профессиональных войск в частях. И просто пускать демобилизовать таких профессиональных людей, которые много пережили, было бы неправильно", - сказал он.

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В центре внимания мобилизация - Украина это должна знать

Сначала обновленный проект закона о мобилизации содержал положение о демобилизации военных через 36 месяцев службы. Потом пункт о демобилизации воинов решили изъять, чтобы не ослабить ВСУ. Сообщалось, что Минобороны Украины работает над отдельным законом, который будет предусматривать проведение демобилизации.

Стоит отметить, что новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. В частности, в документе говорится, что все военнообязанные (мужчины и женщины-медики, которым 18-60 лет) и резервисты в течение 60 дней должны обновить свои персональные данные. Это можно сделать через территориальные центры комплектования и социальной поддержки, центры предоставления админуслуг или через приложение "Резерв+".

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