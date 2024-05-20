По легенде, такая загадка была предназначена для проверки кандидатов в ассистенты великого физика.

Загадка на логику, приведенная ниже, приписывается Альберту Эйнштейну. Ходят слухи, что он загадывал ее тем, кто хотел стать его ассистентом - сложная загадка помогала выяснить, может ли человек мыслить логически.

Некоторые источники утверждают, что загадка Эйнштейна на самом деле принадлежит Льюису Кэрролу, но документальных подтверждений авторства первого или второго найти не удалось.

Тем не менее, та самая "задача Эйнштейна" продолжает повергать в ступор многих интеллектуалов. Предлагаем вам попробовать свои силы в ее решении.

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Задача Эйнштейна про 5 домов - условие

Считается, что это - самая сложная загадка из всех, если не использовать бумагу и ручку или другие устройства, с помощью которых можно визуализировать предметы, перечисленные в условии задачи. Предполагается, что при вспомогательных средствах загадка на логику теряет всякий смысл - суть именно в том, чтобы решить ее в уме, а это под силу только 2% населения планеты.

Однако даже если у вас не получилось найти решение загадки на логику с "голыми руками", смело вооружитесь бумагой и ручкой и найдите ответ, ведь главное в ней - увлекательный процесс и результат, а не конкуренция за место ассистента рядом с Альбертом Эйнштейном.

Условие загадки, опубликованное в журнале Life в номере от 17 декабря 1962 года:

На улице стоят пять домов.

Англичанин живёт в красном доме.

У испанца есть собака.

В зелёном доме пьют кофе.

Украинец пьёт чай.

Зелёный дом стоит сразу справа от белого дома.

Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток.

В жёлтом доме курят Kool.

В центральном доме пьют молоко.

Норвежец живёт в первом доме.

Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису.

В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool.

Тот, кто курит Lucky Strike, пьёт апельсиновый сок.

Японец курит Parliament.

Норвежец живёт рядом с синим домом.

Каждый из пяти домов окрашен в свой цвет, все дома расположены рядом - друг за другом. Их жители - разных национальностей, владеют разными животными, пьют разные напитки и курят разные марки американских сигарет.

Вопрос: Кто пьёт воду? Кто держит зебру?

Как решается загадка на логику от Эйнштейна

Для того чтобы задача Эйнштейна не заставила вас впасть в депрессию и сбиться с пути, рекомендуем все-таки взять ручку и лист бумаги, чтобы упорядочить условие задачи.

Шаг 1

Норвежец живет в первом доме (10), а рядом с ним стоит синий (15), значит он второй. Первый не может быть зеленым или белым, так как они должны стоять рядом. Также не может быть и красным, потому что в красном живет англичанин. Значит, первый дом желтый.

Шаг 2

Отсюда мы понимаем, что в первом доме курят Kool (8), а во втором доме держат лошадь (12). Нужно выяснить, что пьет норвежец:

не чай - его пьет украинец (5);

не кофе - его пьют в зеленом доме (4);

не молоко - его пьют в третьем доме (9);

не апельсиновый сок - тот, кто его пьет, курит Lucky Strike (13).

Соответственно, норвежец пьет воду - первый ответ мы получили.

Шаг 3

Для дальнейшего решения такой загадки на логику нам нужно разобраться с сигаретами, которые курят жители разных домов, и понять, что курят во втором доме, где держат лошадь. Составляем таблицу или список:

в первом доме курят Kool (8);

тот, кто разводит улиток, курит Old Gold (7).

Можно предположить, что в синем доме могут курить Lucky Strike и пить апельсиновый сок (13), но тогда это не норвежец (первый дом), не англичанин (красный дом), не испанец (у него собака), не украинец (он пьет чай) и не японец (он курит Parliament). Значит, во втором синем доме курят точно не Lucky Strike.

Возможно, во втором доме живет японец, который курит Parliament? Тогда нужно выяснить, что он пьет. Не чай (его пьет украинец), не кофе (зеленый дом), не молоко (третий дом) и не сок (его пьет тот, кто курит Lucky Strike). Ситуация не получается, так что, в синем доме курят точно не Parliament.

Если во втором синем доме, где держат лошадь, курят не Parliament, не Lucky Strike, не Old Gold и не Kool, значит, во втором доме предпочитают Chesterfield.

Шаг 4

Загадка на логику идет дальше - нужно понять национальность того, кто живет во втором синем доме, курит Chesterfield и держит лошадь. Это не норвежец (он в первом доме), не японец (курит Parliament), не англичанин (он в красном доме), не испанец (у него собака). Значит, в пятом доме живет украинец и пьет чай.

Шаг 5

Так как Chesterfield курят во втором доме, из пункта 11 мы понимаем, что лиса у того, кто живет или в первом, или в третьем доме. Предположим наличие пушистого зверька в доме №3.

Тогда что должен пить человек, который курит Old Gold и разводит улиток? Чай и вода были исключены в предыдущих шагах, апельсиновый сок пьет тот, кто курит Lucky Strike, молоко пьют в третьем доме, а кофе пьют, по условию, в зеленом доме.

Если предположить, что в третьем доме держат лису, то в зеленом доме должен жить человек, который курит Old Gold, пьет кофе и разводит улиток. Ни к одной национальности он не подходит, поэтому такая ситуация невозможна. Значит, лису держат в первом доме.

Шаг 6

Из всего, что мы выяснили выше, получается, что апельсиновый сок и кофе пьют в домах 4 и 5. Человек, который курит Old Gold и разводит улиток, не может жить там, где пьют сок, потому что в том доме курят Lucky Strike. Если предположить, что он живет там, где пьют кофе, то это - зеленый дом, что невозможно, как мы выяснили в шаге 5. Поэтому мы делаем вывод, что тот, кто курит Old Gold и разводит улиток, живет в доме № 3.

Шаг 7

Отсюда получается, что Parliament курят в зелёном доме, где пьют кофе, а живёт там японец (14). Тогда испанец живет в белом доме с собакой, потому что в красном - англичанин. В свою очередь, белый дом не может быть под номером 3 - там улитки. Он стоит слева от зеленого, значит оба этих дома 4 и 5. Красный дом - третий, там живет англичанин.

Ответ загадки на логику мы нашли методом заполнения пробелов - нашли все соответствия, кроме одного, но именно этот "пробел" дает нам понять, кто держит зебру.

Ответ задачи: норвежец пьет воду, японец держит зебру.

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