VODA UA начала сотрудничество с Superhumans

Партнерский договор рассчитан на один год и предусматривает ежемесячную поставку питьевой воды для нужд центра.

Компания VODA UA обеспечит высококачественной питьевой водой Всеукраинский центр по протезированию, реконструктивной хирургии и реабилитации пострадавших от войны Superhumans, сообщила СЕО VODA UA Екатерина Садовая.

Партнерский договор рассчитан на один год. Он предусматривает ежемесячную поставку питьевой воды для нужд центра.

Речь идет о более 2000 литров в месяц в упаковке разного объема.

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"Superhumans проводят невероятную работу. Мы рады помочь им в этом и гордимся нашим партнерством. Сегодня помощь ветеранам и всем пострадавшим от войны - безусловный приоритет", - подчеркнула Екатерина Садовая.

Как сообщалось, ранее VODA UA через благотворительный фонд начала обеспечивать питьевой водой два отделения детской больницы "Охматдет".