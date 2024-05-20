В апреле бензиновые автомобили охватили более 45% рынка новых легковых авто.

Легковушки с бензиновыми двигателями остаются наиболее популярными среди граждан Украины: в прошлом месяце автопарк страны пополнили более 2,6 тыс новых автомобилей с бензиновыми ДВС. Об этом сообщает "Укравтопром".

Если сравнивать с прошлым годом, то этот показатель оказался на 7% больше. Всего в прошлом месяце бензиновые автомобили охватили 46% рынка новых легковых авто.

Лидирующие показатели в этом сегменте занимает Mazda CX5. Также в тройку вошли KIA Sportage и Toyota RAV-4.

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В общем, десятка лидеров выглядит следующим образом:

Mazda CX5 – 220 единиц;

KIA Sportage – 185 ед.;

Toyota RAV-4 – 174 ед.;

Renault Duster – 111 ед.;

Hyundai Tucson – 110 ед.;

Suzuki Vitara – 106 ед.;

Suzuki SX4 – 94 ед.;

Skoda Octavia – 94 ед.;

Volkswagen Tiguan – 83 ед.;

KIA Cee'd – 61 ед.

Украинский авторынок – что интересного

Ранее эксперты рассказали, в каких регионах нашей страны чаще всего покупали новые легковые авто. Лидерами оказались город Киев и Киевская, Одесская, Львовская и Днепропетровская области. Эти региональные рынки в апреле обеспечили почти 65% продаж новых легковых авто.

Также специалисты подсчитали, что из новых легковушек, которые пополнили автопарк страны в прошлом месяце, 69% авто было реализовано частным клиентам, а 31% – юридическим лицам. По сравнению с апрелем 2023 года оба сегмента показали рост.

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