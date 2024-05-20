В Иране есть те, кто заинтересован в сотрудничестве с США и Западом.

Отношения с Россией будут постепенно ухудшаться, а Иран будет пытаться искать пути к диалогу с Западом, - сказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона, комментируя гибель президента Ирана Ибрагима Раиси.

"В Иране, очевидно, есть те, кто не поддерживает, чтобы эта страна была в оси зла и заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с США и Западом и выйти на восстановление ядерной сделки, которая действовала ранее", - отметил он.

Мусиенко считает, что отношения с Россией будут постепенно ухудшаться, а Иран будет пытаться искать пути к диалогу с Западом, потому что Раиси был категорическим противником ядерной сделки и сотрудничества с Западом.

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"Парадоксальность ситуации в том, что как раз представители духовной власти - Али Хаменеи и его сын Моджтаба выступают за то, чтобы восстановить отношения с Западом", - отмечает эксперт. По его словам, они понимают, что экономическая ситуация такова, что "Россия их не вытянет", а потенциал для торговли нефтью, газом и другими ресурсами с Западом намного больше, чем с Россией.

"Тот признак, что Россия очень быстро поспешила отправить своих спасателей на поиски вертолета, на котором летел президент Ирана, свидетельствует о том, что они очень сильно переживали, скорее всего, и хотели продемонстрировать, что это первая страна, которая всегда Ирану готова протянуть руку помощи. Там процессы определенные будут происходить и они будут происходить не в интересах России", - отмечает Мусиенко.

Также эксперт рассказал, что министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амир-Абдоллахиана, который мог погибнуть в катастрофе, считают приближенным человеком к президенту Раиси и к пророссийскому крылу Корпуса стражей Исламской революции, который выступал за то, чтобы искать диалог и сотрудничество с Россией и пытаться на этом зарабатывать.

Гибель президента Ирана - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 мая, вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, возвращаясь из Азербайджана, где он принимал участие в церемонии открытия плотины, упал.

СМИ отмечают, что на борту также находились министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и имам аятолла Али Хашим из провинции Тебриз.

Причиной аварии считается непогода.

Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщило, что вертолет полностью выгорел. Вероятно, все пассажиры, которые были на борту погибли.

Агентство процитировало главу Красного Полумесяца Ирана Пирхоссейн Коливанд, который отметил, что ситуация выглядит не очень хорошо, потому что с момента обнаружения места падения среди пассажиров вертолета не было обнаружено никаких признаков жизни.

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