Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро – 43,29 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 20 мая, вырос на 5 копеек – до 39,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 43,45 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,35 грн, евро – по курсу 42,45 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен – 43,29 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 10 копеек и составляет 39,98 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,89 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 43,45 грн/евро (курс продажи – 43,30 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,43 грн/долл., таким образом, гривня осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,75 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

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