Крупнейший бюджетный перевозчик Европы заявляет, что этим летом тарифы на авиаперевозки либо останутся неизменными, либо будут "немного" выше, чем в 2023 году.

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири, который ранее обещал серьезное повышение цен на авиабилеты летом 2024 года, теперь заявил, что стоимость полетов на крыльях его авиакомпании в пик летнего сезона будет ниже, чем ожидалось.

По словам О'Лири, спрос на полеты этим летом оказался "положительным", а "недавние цены оказались мягче, чем мы ожидали". Если ранее он прогнозировал, что в пик отпусков тарифы вырастут в среднем 10%, то теперь ожидает, что они останутся на том же уровне или "немного превысят" цены прошлого лета, цитирует его Financial Times.

Как отмечает издание, прогноз появился после того, как Ryanair сообщила о 34-процентном скачке прибыли после уплаты налогов – до 1,9 млрд евро за 12 месяцев с марта 2023 по март 2024 года.

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Авиакомпания не предоставила прогнозов на текущий финансовый год, но ожидает, что число пассажиров увеличится на 8% и составит от 198 до 200 миллионов.

"Окончательный результат... финансовый год будет во многом зависеть от предотвращения неблагоприятных событий в 2025 финансовом году, таких как войны в Украине и на Ближнем Востоке, обширные сбои в управлении воздушным движением или дальнейшие задержки поставок Boeing", – заявил О’Лири.

Издание напоминает, что амбициозные планы по расширению Ryanair были подорваны задержками поставок новых самолетов из-за проблем на стороне производителя. Авиакомпания заявила, что к концу июля у нее ожидается нехватка 23 самолетов Boeing 737 Max, и предупредила, что "сохраняется риск дальнейшего сокращения поставок Boeing".

Как сообщал УНИАН, ранее европейские чиновники поставили 20 авиакомпаниям 30-дневный ультиматум для исправления ложных заявлений по поводу экологичности их рейсов. Последние якобы пытаются заманить пассажиров, которые заботятся о климате, рекламируя "экологические" рейсы, но на самом деле это не совсем так.

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