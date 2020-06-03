В Швеции назвали ошибкой отказ от жесткого карантина

Во время пандемии в стране работали школы и детские сады, а местные жители продолжали посещать рестораны.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл назвал ошибкой предложенный им подход не внедрять в стране жесткий карантин в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на местные СМИ.

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Тегнелл отметил, что с самого начала Швеции стоило бы принять более масштабные меры по противодействию распространения коронавируса. Сейчас же, учитывая на имеющиеся знания о COVID-19, правильно было бы следовать стратегии других стран во время эпидемии.

Одновременно он отметил, что Швеция все равно выбрала бы нечто среднее.

«Если бы мы снова столкнулись с этой болезнью, точно зная, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы бы остановились на чем-то среднем между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир», – сказал он.

В общем, в Швеции погибли от COVID-19 более 4 тысяч инфицированных, сейчас прирост показателя составляет около 50 человек в сутки.

Как сообщал УНИАН, Швеция решила пойти наперекор всему миру и отказалась от карантина из-за коронавируса. Во время пандемии там работали школы и детские сады, а местные жители продолжали посещать рестораны.

Главный эпидемиолог страны Андерш Тегнел тогда объяснял, что шведам проще переболеть коронавирусным недугом, живя обычной жизнью, чем сделать это, сидя на карантине.

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