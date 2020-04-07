Эпидемия коронавируса: Швеция борется с COVID-19 без карантина, а Чехия ослабляет ограничения

Швеция пошла наперекор всему миру и отказалась от карантина. В Чехии же решили постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Власти Чехии решили ослабить карантинные меры, введенные с целью предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает "Радио Прага", с сегодняшнего дня в Чехии можно будет заниматься спортом на природе без масок, однако все еще необходимо сохранять дистанцию не менее двух метров.

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С 9 апреля открываются магазины товаров для хобби и рукоделия, железные скамейки и ремонт велосипедов. При этом торговые точки должны придерживаться жестких правил гигиены. Вопрос работы других магазинов будет рассматриваться после Пасхи, которую в Чехии празднуют 12 апреля.

Кроме того, с 14 апреля в случае уважительной причины такой, как командировки, будет разрешен выезд за пределы Чехии.

Тем временем, как пишет "Обозреватель" Швеция вообще решила пойти наперекор всему миру и отказалась от карантина из-за коронавируса. Школы и детские сады там работают, а местные жители с опаской, но ходят в рестораны.

Главный эпидемиолог страны Андерш Тегнел, в частности, считает, что шведам проще переболеть коронавирусной болезнью живя обычной жизнью, чем сделать это сидя на карантине.

При этом нельзя сказать, что коронавирус совсем не зацепил эту скандинавскую страну: есть тысячи инфицированных и сотни умерших, а крупные компании уже терпят убытки.

Как сообщал УНИАН, Дания объявила о постепенном ослаблении карантинных мер, направленных на замедление развития нового коронавируса.

А перед тем в Австрии заявили об открытии магазинов площадью менее 400 квадратных метров, а также магазинов строительных товаров и товаров для садоводов.

По состоянию на утро 7 апреля в мире от коронавируса умерли почти 75 тысяч человек. Количество инфицированных перевалило за 1,34 миллиона человек. В свою очередь, выздоровели от болезни более 277 тысяч человек.