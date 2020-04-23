"Этот вирус будет с нами еще долго": глава ВОЗ о коронавирусе
Борьба с новым коронавирусом COVID-19 и его распространение во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.
Соответствующее мнение выразил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреісус, сообщила пресс-служба ВОЗ в Twitter.
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По его словам, сейчас специалисты фиксируют случаи повторных вспышек и заражений коронавирусом в странах, в которых одних из первых обнаружили пандемию и инфицированных коронавирусом.
"Некоторые из стран, в которых пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать восстановления в случаях. Не делайте ошибки: нас ждет долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - считает глава ВОЗ.
"And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases.— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020
Make no mistake: we have a long way to go. This virus will be with us for a long time"-@DrTedros#COVID19