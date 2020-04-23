"Этот вирус будет с нами еще долго": глава ВОЗ о коронавирусе

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.

Борьба с новым коронавирусом COVID-19 и его распространение во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

Соответствующее мнение выразил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреісус, сообщила пресс-служба ВОЗ в Twitter.

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По его словам, сейчас специалисты фиксируют случаи повторных вспышек и заражений коронавирусом в странах, в которых одних из первых обнаружили пандемию и инфицированных коронавирусом.

"Некоторые из стран, в которых пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать восстановления в случаях. Не делайте ошибки: нас ждет долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - считает глава ВОЗ.