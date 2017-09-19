Из-за воздействия токсичных веществ в мире ежегодно умирают 1,7 млн детей до пяти лет - эксперт

Воздействие химических отходов, возможно, одна из самых распространенных причин болезни и смерти. При этом в самом уязвимом положении находятся малоимущие, дети и представители этнических меньшинств, которые не имеют возможности противостоять интересам большого бизнеса. Об этом заявил Спецдокладчик по вопросу о токсичных отходах Баскут Тунджак, пишет Центр новостей ООН.

Читайте такжеНеинфекционные заболевания ежегодно уносят жизни 15 миллионов человек - ВОЗ«Малоимущие по всему миру более других подвергаются вредному воздействию токсичных отходов. Во всех странах от вредного загрязнения умирают прежде всего бедняки, а рост заболеваемости в 90 процентах случаев приходится на страны с низким и средним уровнем дохода», - заявил Баскут Тунджак.

В своем докладе спецдокладчик сообщил, что в результате воздействия токсичных веществ и других аспектов нездоровой окружающей среды ежегодно умирают 1,7 млн. детей в возрасте младше пяти лет. По словам Специального докладчика, в настоящее время педиатры называют воздействие токсичных химикатов на детей «скрытой пандемией».

Следует отметить, что в последнее время объемы использования химических веществ резко возросли. Сейчас в мире ежегодно используется примерно 400 миллионов тонн таких веществ. Для сравнения, в 1930 году было использовано не более одного миллиона тонн пестицидов и других химикатов.

Эксперт отмечает, что количество заболевших раком детей увеличивалось в периоды резкого роста использования промышленных химикатов. По его мнению, это увеличение нельзя объяснить исключительно генетической предрасположенностью или образом жизни.

Только из-за отравления свинцом у 600 тысяч детей ежегодно развиваются необратимые умственные расстройства.

Отчитываясь о своем визите в Великобританию, Спецдокладчик отметил, что правительство этой страны эффективно снижает угрозы, связанные с токсичными веществами. При этом он отметил, что британские власти не справляются с проблемой загрязнения воздуха, что приводит к болезням, уносящим до 40 тысяч жизней в год.

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Эксперт также выразил опасения, что выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза – известный как «брекзит» – может ухудшить ситуацию с токсичными отходами в этой стране. Он подчеркнул, что британское правительство не разработало планов по созданию органов, которые будут выполнять функции структур ЕС, защищающих население от воздействия опасных веществ.

Со своей стороны, представительница правительства Великобритании подчеркнула, что охрана окружающей среды составит важную часть переговоров по «брекзиту»