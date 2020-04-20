Количество заболевших коронавирусом в мире приближается к 2,5 миллионам человек

Из зарегистрированных в мире 2,4 миллионов случаев заражения коронавирусом вылечились почти 612 тысяч человек.

Коронавирус COVID-19 продолжает бушевать во всем мире. Число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

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В то же время из зарегистрированных в мире 2,4 миллионов случаев заражения коронавирусом вылечились почти 612 тысяч человек.

В США, которые являются лидером по темпам распространения болезни, отрицательный тест на коронавирус подтвердили у 67 тысяч человек. В то же время всего Штаты обнаружили 755 тысяч случаев заболевания.

Как сообщал ранее УНИАН, коронавирус оказался способным выдерживать высокие температуры. Некоторые штаммы вируса SARS-CoV-2 способны выжить при температуре 60 градусов по Цельсию в течение часа.

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