Число смертей от коронавируса в Британии превысило 10 тысяч, за сутки – 737 умерших
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 737 человек.
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
Читайте такжеПремьера Британии выписали из больницы после лечения от коронавируса
В частности, по данным по состоянию на утро 12 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 352 тыс. 974 лица.
Пока результаты тестов известны в отношении 282 тыс. 374 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 84 тыс. 279 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 288.
Последние данные по смертности от коронавируса в Британии зафиксированы по состоянию на вечер 11 апреля - 10 тыс. 612 человек.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 апреля в Британии были зафиксированы 917 летальных случаев, на 10 апреля – 980.
В мире зарегистрировано более 1,77 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали свыше 108,8 тысячи человек. Излечились от COVID-19 более 404 тысяч человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире