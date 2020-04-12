Число смертей от коронавируса в Британии превысило 10 тысяч, за сутки – 737 умерших

За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 288.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 737 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

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В частности, по данным по состоянию на утро 12 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 352 тыс. 974 лица.

Пока результаты тестов известны в отношении 282 тыс. 374 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 84 тыс. 279 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 288.

Последние данные по смертности от коронавируса в Британии зафиксированы по состоянию на вечер 11 апреля - 10 тыс. 612 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 апреля в Британии были зафиксированы 917 летальных случаев, на 10 апреля – 980.

В мире зарегистрировано более 1,77 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали свыше 108,8 тысячи человек. Излечились от COVID-19 более 404 тысяч человек.