Число больных COVID-19 в мире растет, 108 тысяч человек погибли

Абсолютными лидерами по числу зараженных стали США.

По состоянию на 09:00 12 апреля во всем мире зафиксировано 1 777 666 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 108 867 человек. 404 372 человека выздоровели.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

Абсолютными лидерами по числу зараженных стали США (529 951). В одном только Нью-Йорке зафиксировано 98 715 случаев болезни, 6 367 больных погибли.

На втором месте – Испания (163 027), на третьем – Италия (152 271). Четвертое место – у Франции (130 730), Пятое – у Германии (125 452).

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