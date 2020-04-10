Wall Street Journal: Ученые обнаружили возможную причину, почему так много людей умирает от COVID-19

Вероятно, в очень тяжелых случаях организм фактически сам себя убивает.

Чрезмерная реакция иммунной системы у пациентов с наиболее тяжелыми случаями заболевания COVID-19 может наносить больший вред, чем сам коронавирус. Врачи и ученые подозревают, что это может быть причина гибели пациентов.

Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что эта теория приобретает силу и может указать путь к потенциальным способам лечения. Издание отмечает, что до сих пор точно не известно, как возникают наиболее тяжелые случаи заболевания COVID-19. Но все больше экспертов подозревают, что гиперактивная иммунная система, а не сам вирус, часто убивает пациентов.

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"По словам экспертов, из-за неконтролируемой иммунной реакции легкие людей перестают поставлять кислород другим органам, что приводит к дыхательной недостаточности и в некоторых случаях смерти", - пишет издание, добавляя, что такая ситуация может возникнуть как у старших пациентов, так и у довольно молодых.

Ученые пытаются выяснить причину этого явления. Между тем, фармацевтические компании сотрудничают с больницами, чтобы проверить, могут ли лекарства, которые подавляют гиперактивную иммунную реакцию, помочь тяжело больным COVID-19. Некоторые врачи уже применяют такие лекарства в случае пациентов, которые не могут дышать самостоятельно, а также чтобы не допустить ухудшение состояния тех, кто близок к этому.

Wall Street Journal пишет, что белки под названием цитокины входят в арсенал иммунной системы в борьбе с возбудителями болезней. Но если в крови очень быстро появляется избыточное количество этих белков, это может привести к катастрофическим последствиям включительно с отказом органов и смертью.

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"Как и в случае других болезней, остается загадкой, почему цитокиновые штормы случаются лишь у части, а не у всех пациентов с COVID-19", - пишет издание.

Врачи и ученые заметили, что у наиболее тяжелых пациентов с коронавирусом болезнь протекает в два этапа. Сначала иммунная система не реагирует на вирус достаточно быстро или эффективно. Потом ее реакция становится слишком агрессивной. Иммунная система наполняет тело цитокинами. Это, по словам врачей, повреждает кровеносные сосуды и приводит к тому, что легкие заполняют жидкостью.

По словам доцента Йельской медицинской школы Я Чи Хо, вирус провоцирует такую реакцию. Но проблема также в том, что иммунная система реагирует неправильно и вызывает "цитокиновый шторм", заполняя легкие. И, по его мнению, именно поэтому пациенты умирают.

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Wall Street Journal пишет, что для лечения пациентов, у которых начался "цитокиновый шторм", потенциально можно использовать препараты, которые называются кортикостероидами. Но результаты исследований их влияния пока неоднозначные. Ученые указывают на то, что пациенты с COVID-19 могут столкнуться с большим риском умереть, если их иммунную систему подавлять такими веществами. Некоторые врачи тоже против использования стероидов, потому что они подавляют всю иммунную систему, что опасно для людей, чей организм борется с инфекцией. Вместо этого они предлагают использовать лекарства, которые нацелены против определенных цитокинов, а не всей иммунной системы.