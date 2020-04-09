В Австралии нашли подавляющий коронавирус препарат
12:15, 09 апреля 2020Зарубежные новости
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Препарат снижает содержание коронавируса в инфицированной клетке почти в 5 тыс. раз за 48 часов.
Инъекции ивермектина проводили через два часа после заражения \ УНИАН
Антипаразитарный препарат ивермектин может быть эффективным в лечении коронавируса COVID-19.
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Об этом говорится в результатах исследования австралийских ученых, опубликованного в журнале Antiviral Research, передает kommersant. Препарат снижает содержание коронавируса в инфицированной клетке почти в 5 тыс. раз за 48 часов.
Инъекции ивермектина проводили через два часа после заражения. Спустя 24 часа количество вирусной РНК снизилось на 93%, через 48 часов - более чем на 99%
Как сообщал УНИАН, коронавирусом в мире заболело более 1,5 млн человек, умерло свыше 84 тыс.
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