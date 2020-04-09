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В Австралии нашли подавляющий коронавирус препарат

12:15, 09 апреля 2020
Зарубежные новости
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Инъекции ивермектина проводили через два часа после заражения \ УНИАН

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Об этом говорится в результатах исследования австралийских ученых, опубликованного в журнале Antiviral Research, передает kommersant. Препарат снижает содержание коронавируса в инфицированной клетке почти в 5 тыс. раз за 48 часов.

Инъекции ивермектина проводили через два часа после заражения. Спустя 24 часа количество вирусной РНК снизилось на 93%, через 48 часов - более чем на 99%

Как сообщал УНИАН, коронавирусом в мире заболело более 1,5 млн человек, умерло свыше 84 тыс. 

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