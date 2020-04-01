Миллион зараженных и 50 тысяч смертей: в ВОЗ сделали неутешительный прогноз распространения коронавируса

По словам гендиректора организации, за прошедшую неделю количество умерших практически удвоилось.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшее время число зараженных COVID-19 в мире превысит 1 миллион человек.

Читайте такжеВ ВОЗ заметили признаки стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса в ЕвропеСоответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в среду, 1 апреля, в Женеве, трансляция велась на YouTube-канале Global News.

«Число смертей увеличилось больше чем вдвое за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем цифры 1 миллион подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей», – заявил он.

При этом Тедрос Гебрейесус заявил, что глубоко озабочен быстрым распространением инфекции по всему миру.

«За последние пять недель мы увидели почти экспоненциальный рост числа новых случаев, которые зафиксированы почти в каждой стране. За прошедшую неделю количество умерших практически удвоилось», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 1 апреля в мире зарегистрировано уже более 900 тысяч случаев заболевания коронавирусом.