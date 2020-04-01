В Чехии спадает волна заражений Covid-19, граждан массово тестируют на вирус

Темпы роста новых случаев показали признаки замедления, и правительство надеется начать ослабление ограничительных мер после пасхальных каникул в апреле, если ситуация будет под контролем.

В Чешской республике по состоянию на 1 марта зарегистрировано три тысячи случаев инфицирования Covid-19.

Об этом сообщает Reuters.

В стране с населением 10,7 миллиона граждан зафиксировано наибольшее количество заболеваний среди восточного крыла ЕС, но гораздо меньше, чем в Германии и Австрии.

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Темпы роста новых случаев показали признаки замедления, и правительство надеется начать ослабление ограничительных мер после пасхальных каникул в апреле, если ситуация будет под контролем.

В понедельник количество новых заражений выросло на 184 – до 3 001, что является вторым наименьшим ежедневным приростом с момента первых зарегистрированных случаев заражения 1 марта.

В Чехии сейчас зафиксировано 24 смерти, в больнице находится 291 человек.

Отмечается, что чешская власть проводит интенсивное тестирование на Covid-19 среди населения. Так, показатель протестированных граждан в понедельник составил рекордные 5 313, что вдвое выше показателей прошлой недели. В результате общее количество тестов достигло 48 811.

Прага пытается увеличить возможности тестирования до 10 тысяч днем и ускорить отслеживание контактов с инфицированными людьми.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев заболевания COVID-19.