"Фавипиравир" против коронавируса: действительно ли он эффективен

Также рентген показал улучшение состояния легких около 91% пациентов, которых лечили с помощью фавипиравира.

Китайское правительство заявило, что рекомендует использовать препарат фавипиравир ("Авиган") для лечения больных коронавирусом.

Препарат фавипиравир, который производит компания Fujifilm Holdings Corp, используют для лечения новых штаммов гриппа. После клинических испытаний власть Китая заявила об эффективности препарата и в лечении Covid-19, сообщают ряд иностранных СМИ, среди которых The Guardian, Independent, Asian Review.

Как пишет "Здоровье 24", Чжан Синьмин, один из чиновников Министерства науки и техники Китая, заявил, что фавипиравир продемонстрировал обнадеживающие результаты в ходе клинических испытаний в двух китайских городах: в Ухане и Шэньчжэне. В целом в исследованиях приняли участие 340 пациентов, больных коронавирусом. Чиновник добавил, что лечение фавипиравиром безопасно и не имеет побочных эффектов.

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Китай заявляет, что во время исследований в Ухане температура у тех пациентов, которым давали фавипиравир, вернулась в норму примерно через 2 дня по сравнению с теми, кому не давали этот препарат. Для нормализации температуры участникам другой группы понадобилось 4 дня. Зато кашель у пациентов, принимавших вышеупомянутые лекарства, проходил на день раньше – на четвертый день, а не на пятый.

Также СМИ пишут, что пациенты, которых лечили в Шэньчжэне, получили отрицательные результаты на коронавирус уже через 4 дня после установления диагноза. Зато у тех людей, которым не давали этот препарат, результат на коронавирус стал отрицательным только на 11 день после установления заболевания.

Лишь 8,2% пациентов, принимавших фавипиравир, нуждались в подключении к искусственной вентиляции легких. Среди тех пациентов, которые не принимали этот препарат, аппараты искусственного дыхания понадобились 17,1% больным.

Также рентген показал улучшение состояния легких около 91% пациентов, которых лечили с помощью фавипиравира. А вот у тех людей, которые не лечились этим препаратом, этот показатель составляет 62%.

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Что известно об фавипиравире и в чем подвох?

Препарат T-705, известный как фавипиравир (или "Авиган"), изготавливает компания Fujifilm Toyama Chemical. Это синтетический противовирусный препарат, который во время предыдущих исследований продемонстрировал свое активное действие в борьбе с широким спектром вирусов в нескольких моделях заболевания in vivo.

Интересно, что японские врачи также начали использовать этот препарат в клинических исследованиях. Они применяют эти лекарства на пациентах с коронавирусом с легкими и умеренными симптомами.

Но Министерство здравоохранения Японии предполагает, что фавипиравир не очень эффективен для лечения людей с более выраженными симптомами.

Интересно, что такие же результаты были в исследованиях, которые изучали действие других препаратов для лечения коронавируса: ВИЧ-лопинавир и ритонавир.

Также заявления Китая об отсутствии побочных эффектов препарата контрастируют с оценками японских врачей, которые появились еще в 2014 году. Во время японских исследований было установлено, что препарат может вызвать гибель плода или привести к его деформации. Кроме того такой эффект был замечен не только во время приема препарата беременными женщинами, но и мужчинами. То есть врачи заявляют, что фавипиравир влияет на сперму мужчины, тем самым причиняя негативные последствия будущему плоду.

Интересно, что Министерство безопасности пищевых продуктов и наркотиков Южной Кореи решило не ввозить в страну фавипиравир после того, как специалисты по инфекционным болезням установили, что для подтверждения эффективности препарата недостаточно клинических данных.

Вывод: теоретически фавипиравир может бороться с коронавирусом в более легкой его стадии, как при ОРВИ или гриппе. Поскольку это противовирусный препарат, то лучше всего он действует, если принимать его непосредственно в начале заболевания. Однако пока что недостаточно клинических данных о том, как фавипиравир лечит коронавирус у пациентов с осложнениями и подействует ли он, если принимать его не в начале заболевания, а позже. Также смущают противоречивые утверждения врачей относительно побочных действий препарата.

Пока непонятно, какую пользу получит Китай от продаж фавипиравира, но очевидным является тот факт, что правительство пытается ускорить его продажи. Ведь клинические испытания действия препарата на Covid-19 начались только в феврале.