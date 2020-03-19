Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 219 тысячам, выздоровели более 84 тысяч

Жертвами COVID-19 стали более 8,8 тысячи людей по всему миру.

В мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Умерли от коронавируса 8 810 человек. При этом излечились 84 113 человек.

В частности, в Китае насчитывается 81 137 инфицированных COVID-19, умерших – 3 130.

Количество зараженных в Италии возросло до 35 713, жертвами коронавируса стали 2 978 человек.

В Иране зафиксирован 17 361 случай заболевания, летальных исходов – 1 135. В Испании коронавирусом заразились 14 769 человек, умерли 638 человек.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.