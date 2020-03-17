Казахстан ввел карантин в Нур-Султане и Алматы: города разделят на сектора и ограничат передвижение

В стране более трех десятков подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Казахстан объявил карантин в двух крупнейших городах страны: столице Нур-Султане и Алматы.

Об этом со ссылкой на решение госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте республики пишет "Настоящее время". Решение начнет действовать с полуночи 19 марта.

В Казахстане уже зарегистрировали 32 случая коронавируса: 17 в столице и 15 - в Алматы. За последние сутки число заболевших выросло более чем в три раза, несмотря на то, что с 16 марта в Казахстане закрыты все школы и запрещено проведений спортивных соревнований, концертов, выставок и других массовых мероприятий.

Читайте такжеВ Европе до сих пор остается одна страна, где не обнаружили коронавирус

По решению властей, с 19 марта в городах будут введены карантинные зоны, будет ограничен въезд и выезд людей из них, а внутри будет ограничено передвижение людей и движение транспортных средств. На въезде в Алматы, по словам мэра города, установят 27 блокпостов с силовиками, которые будут блокировать движение.

Два вышеназванных города поделят на сектора и ограничат перемещения граждан только внутри одного сектора. В дневное время будет ограничено движение общественного транспорта, а в ночное время его движение полностью или почти полностью остановят.

Ранее в Казахстане из-за коронавируса было объявлено чрезвычайное положение.