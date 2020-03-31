Антисептик своими руками: простые рецепты (видео)
В условиях пандемии коронавируса ВОЗ рекомендует чаще мыть руки и пользоваться антисептиком. Но в Украине, к примеру, последнее средство — товар, который можно отыскать сейчас не во всех аптеках и магазинах.
Поэтому предлагаем вам воспользоваться советами ВОЗ и приводим простой рецепт изготовления антисептика для рук из ингредиентов, которые вы сможете найти в любой аптеке.
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Рецепт антисептика для рук: как сделать антисептик в домашних условиях
Для изготовления антисептика из простых копеечных средств вам понадобится:
- этиловый спирт — 833,3 мл (либо же 751,5 мл изопропилового спирта);
- перекись водорода — 41,7 мл;
- глицерин — 14,5 мл.
Смешайте вышеперечисленные ингредиенты (с использованием мерной емкости, мензурки и деревянной лопатки) и добавьте кипяченой воды (ее количество определите, исходя из консистенции, которую необходимо получить). Раствор необходимо размешать путем легкого взбалтывания.
Полученный раствор разлейте в небольшие емкости, которые удобно носить с собой в сумочке и регулярно пользуйтесь.
Помните, что пользоваться антисептиком правильно так:
- Выбирайте антисептик, содержащий от 60-80% спирта или содержащий 2% хлоргексидина.
- Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук, поэтому используйте в среднем 3 мл раствора.
- Обрабатывать руки следует не менее 30 секунд.
- Много грязи собирается под ногтями, поэтому особое внимание уделите их очистке.
Также инструкции для изготовления антисептика дала доктор медицинских наук и педиатр Элиза Сонг.
Рецепт антисептика №1
- 2 части алкоголя;
- 1 часть геля алоэ вера.
(Например, ⅔ стакана алкоголя + ⅓ стакана алоэ веры).
Рецепт антисептика №2
- 3 части алкоголя;
- 1 часть геля алоэ вера.
(Например, ¾ стакана алкоголя и ¼ стакана алоэ веры).
Рецепт антисептика №3
- 9 частей алкоголя;
- 1 часть геля алоэ вера.
(Например, 90 мл алкоголя + 10 мл или 2 чайных ложки геля алоэ веры).