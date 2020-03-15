Словения пропустила первую группу заблокированных на границе украинцев

Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств.

Словения пропустила первую группу заблокированных на итальянско-словенской границе грузовиков и автобусов, в которых, в частности, находятся украинцы.

Читайте такжеВ Бразилии изолировали круизный лайнер с 609 людьми из-за коронавируса (фото)Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«На границе Италии и Словении были заблокированы среди других и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словении и других стран дали результат. Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу», – отметил он.

По его словам, грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств.

«Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне», – отметил министр.

Ранее УНИАН сообщал, что транзит грузовиков через границу Словении ограничен из-за коронавируса.