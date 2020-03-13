Транзит грузовиков через границу Словении ограничен из-за коронавируса

Кроме того, Италия также планирует закрыть проезд через границу из Словении на свою территорию.

Министерство инфраструктуры Украины сообщило об ограничении транзита грузовых транспортных средств через границу Словении.

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Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, в частности, движение из Италии в Словению разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием или фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью.

Кроме того, Италия также планирует закрыть проезд через границу из Словении на свою территорию.

Также сообщается, что на границе Хорватия - Словения граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию; на границе Венгрия - Словения: граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию; на границе Австрия - Словения: на данный момент нет никаких ограничений.

Как сообщал УНИАН, ранее посольство Украины в Венгрии сообщило о том, что венгерские власти запретили въезд украинским гражданам, следующим из Италии в Украину через территорию Венгрии.

По решению СНБО через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. В Мининфраструктуры заявили, что эти ограничения не затронут выполнение международных грузоперевозок.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.