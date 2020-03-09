В Евросоюзе больше не осталось стран без коронавируса: заболевание добралось до Кипра

Сегодня Минздрав Кипра сообщил о двух случаях коронавируса.

На территории Европейского Союза больше не осталось стран, в которых не обнаружили коронавируса COVID-19.

Как сообщает Агентство новостей Кипра, заболевание обнаружили у двух киприотов 25 и 64 лет. Им поставили диагноз сотрудники государственной больницы в Никосии, сообщил в понедельник глава Минздрава Кипра Константинос Иоанну.

Один из заболевших - 25-летний мужчина вернулся 26 февраля из Милана и был осмотрен медсестрой в аэропорту. Затем его направили на самоизоляцию.

Читайте такжеПольша из-за коронавируса вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

Как сообщал УНИАН, Кипр до последнего дня оставался единственной страной Евросоюза, где не был зафиксирован коронавирус. Опасное заболевание ранее обнаружили в 26 странах ЕС.

Вечером в понедельник стало известно о двух жертвах коронавируса в Германии.