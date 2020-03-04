ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

Поскольку еще ни у кого нет иммунитета к COVID-19, то, констатируют в ВОЗ, заражение им грозит большему количеству людей.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коэффициент смертности от коронавируса COVID-19 выше, чем от сезонного гриппа.

Директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус охарактеризовал коронавирус как "уникальный вирус с уникальными характеристиками", пишет DW.

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По его словам, уровень смертности от инфекционного заболевания COVID-19 в настоящее время составляет 3,4%, что делает его более смертельным, чем сезонный грипп, который обычно убивает менее 1% им инфицированных.

Гебрейесус отметил, что и коронавирус, и грипп вызывают респираторные заболевания и распространяются одинаково, однако между ними есть некоторые важные различия.

В частности, имеющиеся данные свидетельствуют, что коронавирус передается по сравнению с гриппом менее эффективно. Инфицированные гриппом являются основными факторами передачи инфекции, чего, вероятно, не происходит в случае с коронавирусом.

Второе важное отличие заключается в том, что COVID-19 вызывает более тяжелые заболевания, нежели сезонный грипп.

Вместе с тем, отметил директор ВОЗ, если много людей во всем мире выработали иммунитет к сезонным штаммам гриппа, то коронавирус является новым вирусом, к которому ни у кого нет иммунитета. То есть, заражение угрожает большему количеству людей.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на 4 марта количество зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов. Covid-19 унес 3 тыс. 174 жизни.