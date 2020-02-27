цей матеріал доступний українською

Количество умерших от коронавируса в Италии возросло до 14 человек

14:41, 27 февраля 2020
Зарубежные новости
37 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеЧисло жертв коронавируса превысило 2800, инфицированных более 82 тысяч (фото)

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Сейчас в Италии 528 человек инфицированы новым коронавирусом.

При этом 37 человек в провинции Ломбардия, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились.

Как сообщал УНИАН, состояние 26-летней украинки, живущей в Италии и у которой обнаружен новый коронавирус, не критичен. Результаты исследования о наличии коронавируса у гражданки Украины еще должна окончательно подтвердить клиника в Риме.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter