Количество умерших от коронавируса в Италии возросло до 14 человек
14:41, 27 февраля 2020Зарубежные новости
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Более полтысячи человек в Италии инфицированы новым коронавирусом.
Иллюстрация / REUTERS
В Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 14 человек.
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Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Сейчас в Италии 528 человек инфицированы новым коронавирусом.
При этом 37 человек в провинции Ломбардия, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились.
Как сообщал УНИАН, состояние 26-летней украинки, живущей в Италии и у которой обнаружен новый коронавирус, не критичен. Результаты исследования о наличии коронавируса у гражданки Украины еще должна окончательно подтвердить клиника в Риме.
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