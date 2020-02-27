Количество умерших от коронавируса в Италии возросло до 14 человек

Более полтысячи человек в Италии инфицированы новым коронавирусом.

В Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 14 человек.

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Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Сейчас в Италии 528 человек инфицированы новым коронавирусом.

При этом 37 человек в провинции Ломбардия, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились.

Как сообщал УНИАН, состояние 26-летней украинки, живущей в Италии и у которой обнаружен новый коронавирус, не критичен. Результаты исследования о наличии коронавируса у гражданки Украины еще должна окончательно подтвердить клиника в Риме.